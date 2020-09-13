5位香港示威人士7月中下旬從香港偷渡來台，因船隻故障漂流到東沙島，被我海巡人員尋獲，送往高雄安置。對此，前國民黨立委陳學聖表示，李眉蓁雖然在高雄市長補選慘敗，但她最起碼說對了一件事，她曾質疑陳其邁選前買全版廣告「KH撐HK」有用嗎？陳學聖諷刺表示，現在正好可以驗證陳其邁怎麼「撐」？這是一個最好對照的機會！

長期關注香港民主人權運動的台灣媒體人鐘聖雄昨表示，他就是那5位港人偷渡來台的主要協助者，但這些人「還被扣在陸委會手上」，且沒有任何聯絡管道，過得比其他偷渡者還慘，連律師都見不到。對此，陸委會發言人邱垂正則表示，「對於外界流傳的各項訊息，我們認為或有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害。希望外界勿作不必要的揣測。政府也不會針對個案加以說明」，並表示政府對港人已設人道援助機制，符合條件者都會給予必要的人道援助。

對此，陳學聖則在臉書指出，李眉蓁雖然在高雄市長補選慘敗，但她最起碼說對了一件事！李眉蓁曾質疑陳其邁選前買全版廣告KH撐HK「有用嗎？」現在陳其邁選上市長，正好來驗證他怎麼「撐」！

陳學聖表示，據傳被陸委會扣住、不准對外聯繫的5名香港異議人士，他們偷渡被發現的地點是東沙，歸高雄管，人目前也在高雄，就是陳其邁的轄區。陳學聖質疑，難道陳其邁可以不去關心一下嗎？這是一個最好對照的機會！因為大陸也扣留12名香港偷渡異議人士，和在台5名香港人士待遇一樣，都不准對外聯繫，包括家屬、委任律師，都不可以，甚至連拘留地點在哪裡，通通不知道！

陳學聖諷刺表示，難怪香港挺「反送中」記者會，公開質疑台灣民進黨政府「撐港」是挺假的，更勸異議人士不要選擇來台！

(中時新聞網)