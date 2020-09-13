大陸央視主持人李紅日前表示，前立法院長王金平率團參加海峽論壇是「向大陸求和」，引發議論，國台辦更出面澄清，李紅11日晚間在節目中改口稱王金平有分量，訪陸有助兩岸交流。央視新聞今再發「總台海峽時評：歡迎王金平率團出席海峽論壇」稱：「在此，我們對中國國民黨前副主席王金平率國民黨代表團出席活動

據香港電台報導，涉事的央視主持人李紅就事件解釋說，自己所說的「求和」是「尋求和平」的意思，本意促進兩岸溝通與和平，又指片段是純屬個人表述，不代表大陸官方，重申期盼透過交流合作，促進兩岸和平發展，維護台海和平穩定，衷心歡迎王金平率團參加海峽論壇。

李紅日前在節目上評論王金平率團參加海峽論壇是「向大陸求和」，11日晚間改口稱王金平有分量，訪陸有助兩岸交流。

央視新聞今再發「總台海峽時評：歡迎王金平率團出席海峽論壇」稱：「在此，我們對中國國民黨前副主席王金平率國民黨代表團出席活動表示歡迎。」滅火意味濃厚。

(中時 )