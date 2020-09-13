前立法院長王金平將率團赴大陸參加海峽論壇，遭央視記者說是「求和」，引發國民黨主席江啟臣不滿「先道歉再說」。對此，台南市長黃偉哲13日表示，要大陸道歉，那是不可能的，如果在這種情況下，王金平院長還是要去，去了也得不到任何實際和平的成果，「反而是唾面自乾。」

黃偉哲指出，江啟臣看起來好像硬起來，要大陸先道歉再說，但黃偉哲個人認為，第1個江啟臣管不了王金平院長，第2個大陸是不可能道歉；如果大陸不道歉的話，江主席真的能夠「叫停」王金平的行程嗎？「我相信是很奇怪。」

黃偉哲也說，台灣人民的利益並不能繫於王金平身上，也不能繫於國民黨身上，而是由台灣民眾自己決定。黃稱，今天王金平在一個非常無力的風向、非常艱辛的條件下前往參加論壇，「我覺得其實很難以接受。」

黃偉哲也表示，這種情況很像歷史重演，1949年，國民黨代表前往北平與共產黨會商，結果卻灰頭土臉，求和不成反而讓大陸淪陷於共產黨；如今王金平要去大陸卻陷「求和說」，「王金平到底去不去的成？到底大陸會不會道歉？我覺得其實結果是悲觀的。」

黃偉哲還分析，江啟臣剛開始把話講硬，那就沒有轉圜空間，「我覺得到時候最大的輸家，可能是江啟臣主席。」黃稱，首先王金平不見得聽他的話，第二，大陸也不會聽他的話，2邊都不聽的話，黨主席就有點做不下去了。

黃偉哲還說，整件風波可能會造成國民黨內部不同派系的意見紛擾，這也是江啟臣始料未及的，「到時候對江啟臣的主席連任之途，可能添加非常不利的因素。」

(中時 )