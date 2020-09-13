國人愛哈日，也懂吃日系美食，但日本食物並非樣樣好，有些東西就是不合台灣胃，吃下肚覺得不習慣。有網友問卦，日本當地最難吃食物是什麼？原po也分析個人最噁爆的地雷食物，貼文曝光後，網友一面倒認同，日本此食物一吃就想吐，台灣的屌打十條街。

原po在PTT八卦板說，日本美食世界有名，壽司、拉麵、天婦羅、蕎麥麵、生魚片、丼飯等， 日本好吃的東西很多，但是有人在日本吃過難吃的東西嗎？有沒有日本難吃東西的八卦呢？原po以個人的經驗分析，覺得餃子超難吃，尤其 是王將最令他作嘔，不過，卻有同事超愛吃王將，每次被揪只能點醬油拉麵、豚骨超臭，忍不住想念八方的泡菜鍋貼惹。

日本到底哪些東西踩雷，教人食不下嚥？網友七嘴八舌曝心得，以餃子的討厭度最高，「王將超難吃，你又勾起我去年不好的回憶」、「日本的餃子，台灣的屌打十條街」、「真抱歉但餃子太糟糕了」「不喜歡吃章魚小丸子，勾勾的」、「納豆阿 有夠噁」、「沖繩冷麵，無法接受。」、「日本的醃菜都爆炸難吃的」、「腥味很重的鮑魚 （非人類器官）」、「大阪燒，吃沒熟的麵糊」、「玉子燒太甜很噁心」、「去日本好幾次，到最後只有握壽司跟牛丼吃不膩」、「還有名古屋味噌豬排，鹹到讓人覺得快中風送醫」。

台灣人不喜歡日本餃子，但它被列為日本人愛吃的食物之一。日本作家青樹明子曾撰文指出，因為煎餃子時會産生50種芳香物質，據説接近於醬油、大醬和鰹魚乾等發出的氣味。這些全都是日本人喜歡的東西。尤其煎餃子最後階段，加入燜蒸的熱水發出「滋滋」聲，接近於大海波浪的聲音，這讓島國長大的日本人感到舒暢，並且獲得生命力。

(中時新聞網)