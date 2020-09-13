過去曾發生駭客盜取明星雲端帳號的事件，不少大咖裸照遭洩，受到強大衝擊，如今慘案重演，但卻沒有兇手可抓，因為是自己手滑，「美國隊長」克里斯伊凡(Chris Evans)，他在社群公開一系列照片，其中一張被發現竟是「男性生殖器」高清無碼照，雖然該照秒刪，但他的社群高達583萬人追蹤，難逃網友手速截圖命運。

克里斯伊凡手滑鬧出大風波，他日前跟家人玩類似比手畫腳(Heads Up)的遊戲，題目必須從自己的手機相簿中截圖，他邊玩邊把手機畫面截圖上傳IG限時動態分享，馬上被發現這6圖5影片有蹊蹺，根本堪比自洩裸照。

克里斯伊凡截取手機相簿畫面PO出，除大鵰照外，還有帥臉配上18禁文字，引發熱議。(翻攝自推特／jumpfall__)

這張手機畫面截圖中，套用黑白色濾鏡的照片引發了大爭議，因為形狀明顯是男性生殖器，構圖看起來像是採取躺姿，拿著手機朝下半身拍過去，因此腳跟生殖器都入鏡，另一張則是克里斯伊凡的帥氣大頭照，問題是底下寫著「guard that p***y」，是帶著不雅及情色暗示的用語，震撼程度不輸露鳥照。

克里斯伊凡的限時動態立刻引發熱議，雖然他很快發現此事並刪照，但早已不知被多少人看過，照片也被截圖流出，克里斯伊凡至今還沒對此事發表言論，但早有網友幫緩頰，認為此事是個意外，且他本人也刪照了，呼籲大家尊重隱私，不要將未馬賽克的照片繼續分享出去，「保護他，猶如他保護世界一樣」。

(中時新聞網)