今凌晨4時許，南投縣仁愛鄉法治村武界部落，發生濁水溪床野營的2家人，2大2小，共4人遭大水沖走，而其中1名男性成人自行上岸，而搜救人員在早上9時許時，尋獲1名7歲大的男童遺體、男童母親及一名13歲女童，剩餘1人還下落不明。而事發當時一名賴姓男子，自行游上岸，經救護送往醫院救治後，目前並無大礙。

今凌晨4時許，南投縣仁愛鄉法治村武界部落，發生濁水溪床野營的2家人，2大2小，共4人遭大水沖走，其中1名男性成人自行上岸，而搜救人員在早上9時許時，尋獲1名7歲大的男童遺體；而在稍早也男童母親及一名13歲的女童，目前剩餘1人還下落不明。而慘遭洪水沖走時，當時自行游上岸而幸運獲救的賴姓男子，經救護車送醫救治，初步檢查，左肩有脫臼狀況，但經檢查包紮後，性命無礙。

據了解，洪水沖出時，總共賴姓一家3人及盧姓男子與其女兒被沖走，賴男在被沖走後自行爬上岸，而他的妻兒雙雙喪命，令人唏噓，而目前仍有一名54歲的盧姓男子下落不明。

據台電發言人張廷抒證實，武界壩的排洪閘門今晨4點12分、5點08分各開啟一次，暫時不清楚「門為什麼會自己打開」。張廷抒表示，排洪匝門重達數噸，開啟程序為人員先下達指令，確認後才會打開；匝門本身也無定時開啟裝置，相關原因有待進一步釐清。目前為配合南投警消搜救，已將匝門電源全面切斷，確保安全。

(中時新聞網)