兩岸緊張局勢升溫，外界擔憂大陸奪取東沙群島的可能性。對此，總統府發言人張惇涵今天表示，國防部已就相關資訊公告給大家，國軍也全程掌握相關局勢，希望中國方面可以自我克制。

立委王定宇日前爆料，自9月9日起，東沙島遭疑大陸海上民兵包圍，至前晚為止已逾60小時，儘管海巡署澄清，只發現6艘商船但皆未進入也無包圍情事，但外界仍然擔憂東沙情勢。張惇涵表示，國軍全程掌握相關局勢，也希望中國方面可以自我克制。

對前立法院長王金平率團參加海峽論壇，遭大陸央視節目主持人李紅稱是「求和」，他也要求國民黨應該慎重思考，維護和捍衛台灣人尊嚴與國格是最重要。

政府之前大力抨擊香港國安法，並表明將力挺港人爭取民主，但外界質疑，台灣政府其實沒那麼想幫香港人。對此，張惇涵表示，陸委會已跨部會並結合民間力量，成立香港人道救援的專案及辦公室，後續全部都交給陸委會處理。

(中時 )