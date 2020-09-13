大陸解放軍近日在台灣西南空域進行海空軍演，民進黨立委王定宇爆料，東沙島周遭海域，遭到海上民兵、大批船隻包圍，遭到海巡署打臉。但王定宇辯稱，包圍的定義是指台灣與東沙往來運行被切斷，形同「包圍」效果的孤島。此番言論遭到國民黨立委吳斯懷狠酸把人民當笨蛋，連批踢踢網友都大讚吳斯懷說得好專業！

王定宇11日爆料，東沙島周遭海域，遭到海上民兵、大批船隻包圍，東沙危機持續進行中。不過，海巡署今澄清，東沙島船隻正常出入，9日至11日偵獲6艘商貨輪通過，並沒有陸船包圍的事情。

對此，王定宇回應海巡署的說法，他所指涉的「包圍」，是依據共軍水面上艦艇部署和空中戰機巡弋，橫隔在台灣和東沙間，等於切斷台灣與東沙的運補、通行，形成包圍效果的「孤島」，共軍這種做法，台灣必須嚴肅面對。

對於王定宇的說法，吳斯懷在臉書譏諷，如果這種邏輯說得通，更南邊的太平島與台灣的運補、通行也被切斷，同樣形成包圍效果的「孤島」，算不算被包圍呢？未來共軍機艦再繞台，算不算台灣都被包圍了？廉價芒果乾還有效嗎？把網友當笨蛋嗎？把台灣人民當傻瓜嗎？國防專業當無知嗎？國防部、海巡署應該立即說清楚講明白！

吳斯懷更譏諷，「定宇定宇不哭不哭」、「宇宙也包圍地球」、「避戰是最高國安準則」、「嘴巴不要太大洩密不好」、「好好當立委不要當網紅」、「蔡總統可以管一下嗎」？

吳斯懷的一番說法，竟獲得批踢踢鄉民的認同，「王定宇到底在幹嘛」、「王定宇到底在幹嘛」、「被這位補槍真的可憐」、「被專業的電」、「他已經不是第一次在軍事上的議題被專家電」、「吳居然比一票綠委還要專業」、「王定宇居然讓吳斯懷找到戰場，金（真）的慘」！

批踢踢網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時新聞網)