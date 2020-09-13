台中市2個家庭共6人，聯袂到南投縣仁愛鄉栗栖溪一線天河床露營，未料，今日凌晨4時驚傳2大人、2小孩被洪水沖走。經消防人員前往救援，已有3死1失蹤。交通部觀光局呼籲，露營前應先上「露營專區」查詢該場地是否合法。

觀光局表示，國內露營區的管理機關均為屬地主義，國家風景區的露營區由觀光局管轄、森林遊樂區由農委會管轄、另也有地方政府管轄的露營區、河川地露營由水利單位管轄、如果在水庫附近露營，水庫管理機關也一定會有公告等，每一處露營區的管理單位都會在「露營專區」揭露安全管理須知，資訊必須公告、透明。

由於有民眾在水庫附近露營，遇上武界壩放水遭溪水沖走，釀3死1失蹤，經觀光局調查，不論是南投縣政府抑或是水庫管理機關，均未公告相關露營資訊。

觀光局建議，民眾前往露營前，務必上網查詢露營專區的資訊，確認該區是否合法，有無相關安全管理規定，較有保障。

(中時 )