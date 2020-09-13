2020年馬祖莒光定向越野賽今（13）日舉行的5公里路跑項目，在地的西莒島媳婦李懿雲不落人後，在眾多阿兵哥、外地人手中，跑出26分32秒搶下女子組冠軍，為當地人爭一口氣。
李懿雲並非職業路跑選手、而是國小數學老師，路跑只是他平日的休閒愛好，李懿雲說，大約在8、9年前生下第2個小孩後，覺得有必要運動維持健康，並且兼具減肥需求，因而開始跑起來。
其實林懿雲是馬祖南竿人，後來嫁到西莒，目前當了17年老師，現在已經養成清晨只要有空就會在學校的操場練跑30分鐘的習慣，保持一定的路跑實力，超越「路跑素人」階段。
李懿雲曾在南竿馬拉松賽拿到前幾名，不過，今天跑在上坡道路上，並非她日常的練跑路線，李懿雲跑得很辛苦，她說，西莒的上坡路很陡，她是咬牙撐著，跑累了就用走的，尤其跑往菜埔澳港的陡坡真得很累。
還好今天西莒天氣涼爽，李懿雲擔心的大太陽沒有出現，一路多雲的舒適天氣算是給了選手最大的福利，李懿雲要將冠軍5000元獎金購買裝備，提升「戰力」，未來繼續在馬祖參加各項路跑賽，守住馬祖人奪標的機會。
(中時 )
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