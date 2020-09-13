效力火腿隊的王柏融今日重回先發行列，擔任第一棒、指定打擊面對樂天金鷲隊，不過久違先發卻沒表現，今日前3打席都出局，尤其第2局在滿壘關鍵時刻遭到三振，相當可惜，該局火腿攻下6分大局，但先發投手有原航平不穩，僅丟2.1局就失9分退場。

王柏融上一次先發要回溯到8月23日，這是他隔16場再回到先發名單上，首打席敲一顆二壘滾地球出局，樂天則在首局靠淺村榮斗的2分炮先馳得點。

火腿在2局上半有攻勢，渡邊諒、大田泰示、宇佐見真吾、中島卓也連續安打，此時火腿攻佔滿壘，輪到王柏融打擊，對方先發投手岸孝之將球壓低，王柏融纏鬥到滿球數後仍遭變化球三振出局，無緣建功。

下一棒近藤健介敲出2分打點安打，隨後西川遙輝開轟，3分炮一舉將分數擴大到6比2領先，這也是他本季第3轟。

火腿攻下6分大局取得優勢，但先發投手有原航平卻慘遭狙擊，2、3兩局合計失7分自責分，僅丟2.1局就被敲8安、9自責分退場，4局上半結束火腿以6比9落後。

(中時 )