港星鍾欣潼（阿嬌）近日在廈門出差入住飯店，不過她7日卻因暈眩倒下撞破頭，導致右眉骨受傷，經送醫緊急治療後，鍾欣潼內層肌肉到表皮總共縫了數10針，所幸阿嬌傷勢平穩，而事隔5天後，鍾欣潼頭上的紗布已拆除，阿嬌還敬業重返劇組工作，男星張睿也分享與阿嬌的合照，曝光鍾欣潼的傷後情況。

鍾欣潼日前在廈門飯店因暈眩撞破頭，受傷意外震驚各界。（圖／達志影像）

鍾欣潼7日凌晨要起床去洗手間，不過她卻因暈眩倒下撞破頭，導致右眉骨受傷、傷口長達6公分，經紀人霍汶希事後則發文說明，經送醫緊急治療後，阿嬌的傷口總共縫了數10針，雖然鍾欣潼傷勢無大礙，但仍請醫生做詳細檢查。

但鍾欣潼在受傷送醫後，依舊掛念著原定一早要開拍的戲劇，敬業態度讓人心疼，而事隔5天後，張睿工作室微博12日則曬出張睿電影殺青的照片，其中還驚現合作的阿嬌，鍾欣潼頭上的紗布已拆除，只見她手捧鮮花，整體狀態看起來很不錯，這也是鍾欣潼受傷後首次露面。

不過鍾欣潼拍照時刻意用手比YA，來遮掩額頭上的傷口，張睿為了不讓阿嬌尷尬，張睿也貼心跟著她比同樣動作，張睿工作室曬照同時並寫下：「很開心和大美女鍾欣潼合作，希望你早日恢復」。

(中時新聞網)