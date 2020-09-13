新手爸媽在照顧嬰幼兒時，經常會被家中長輩建議餵嬰兒喝葡萄糖水利尿，但真的是這樣嗎？食藥署表示，葡萄糖水並無利尿作用，太早讓嬰幼兒服用可能會讓嬰兒提早進入厭奶期，甚至造成口腔細菌滋生導致蛀牙，呼籲父母勿聽信網路謠言。

食藥署表示，雖然剛出生的嬰幼兒容易低血糖，但補充葡萄糖水應在醫師的指示下進行，且僅給予少許的量，等低血糖症狀消失後就不需再餵食葡萄糖水，應以母乳或配方奶為主食。

食藥署指出，目前無科學證據證實葡萄糖水具利尿作用，但餵食嬰幼兒葡糖糖水已被證實可能造成幼兒拒喝母乳或配方奶，提早進入厭奶期，另外若寶寶長牙，葡萄糖水也會使口腔細菌滋生造成蛀牙。

食藥署說明，一歲以下嬰幼兒腎功能發育尚未完全，無法排出過多水分，因此沒事多喝水反而會造成寶寶腎臟的負擔，很可能會引起水中毒，影響腦部活動，這也是為什麼一歲以下的嬰幼兒不需要特別喝水。

食藥署說，對寶寶來說，適當喝水是比較好的方式，母乳當中有9成成分是水，配方奶的沖泡比例中水分亦佔87％，奶粉13％，因此無論如何只要每日奶量攝取足夠，就不需要額外補充水分。

(中時 )