前總統府發言人丁允恭遭爆，擔任高雄市新聞局長期間劈腿多人、逼墮胎，局長室淪砲房，由於丁允恭是監察院長陳菊一路提拔上來的，外界也質疑陳菊是否早知情，豈料，陳菊竟稱丁允恭是副總統賴清德看中其才華，進而引薦到中央。對此，網路平台進行一項民意調查，詢問此案陳菊是否該負責，網友投票結果幾乎一面倒。

前女友向週刊爆料丁允恭渣男行為，並透露曾寄陳情信給陳菊，據聞陳菊僅口頭告誡丁「注意女性關係」。事情爆發後，網友也質疑，究竟是誰把丁允恭塞給總統蔡英文？

陳菊日前表示，自己並沒有接到任何陳情，若知情早就會要求丁允恭離開團隊。對於外界質疑她一路把丁允恭帶到台北，陳菊則澄清「並非我帶的」，並點名是副總統賴清德任閣揆時，看中丁允恭才華，引薦他到行政院。

《yahoo》針對此案進行民調，問「陳菊談丁允恭案『該怎麼辦就怎麼辦』，你覺得提拔丁允恭的陳菊該負責嗎？」投票11日開始至16日截止，截至今（13）日下午1點半，認為陳菊該負責的有3576票；不該負責217票。

投「該負責」的網友表示，「上不正下梁歪」「一定要的」「表示沒有能力判斷何者適用，在第一時間內，也沒有做出處理和說明」「公眾人物要以更高的標準來檢視，況且他又是你培養的人」，認為陳菊有連帶責任。

而投「不該負責」的網友則提出疑問，「為什麼要負責？」「什麼時候長官還要管到下屬的下半身」「成年人的個人行為自己負責」「對事不對人」，指出這是丁允恭私德問題，不應牽扯其他人。

(中時新聞網)