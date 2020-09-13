今年義民祭典在鳳水溪北岸用傳遞方式放水燈。（羅浚濱攝）

今年義民祭典大隘區信眾奉水燈，走到堤防後再用傳遞方式放水燈。（羅浚濱攝）

2020全國義民祭在新竹縣，日前義民爺從大隘祭典區回鑾後，長達1個月的祭典圓滿落幕，也創下不少紀錄，首先是縣長楊文科剛好是出身輪值的大隘區，正、副總統及行政院長參與祭典更是首見。

義民廟十五大庄每15年才能輪值1次，縣長剛好出身輪值祭典區的，據義民廟董事長林光華說只有楊文科，楊文科也成為大隘聯庄祭典委員會的榮譽主委。

在動保意識抬頭後，這20年來的義民廟祈福大典，都出現環保團體抗議廟前獻祭神豬的情形，警方都要進行攔阻及勸導，甚至僵持不下的場面，今年很慶幸未見。

今年領調獻祭神豬剩39頭，創史上新低，未見環保團體抗議，警方私下認為，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌都要參加祈福大祭，維安人員一早就進駐會場，規畫警戒線和行進路線，有任何風吹草動，會馬上做出反應，或許與維安高度戒備有關。

行政院長賴清德則在祭典前一天，由縣長楊文科陪同送水燈至義民廟前牌樓，再由大隘祭典區總爐主姜心源帶領信眾，捧水燈步行到褒忠橋下鳳山溪放水燈。

往年，信眾齊放水燈是在鳳山溪南岸，這幾年南岸淤積嚴重，雜草叢生致河道縮減，放水燈改到北岸，由於今年未見颱風連續豪大雨，溪水水位很低，加上堤防很抖和地形關係，信眾根本無法下到溪邊放水燈。

祭典區信眾只好請新埔消防分隊提供1個梯子，從岸上拉繩索綁好固定，派1人順梯下到溪邊，用傳遞方式放水燈，1個接1個流走，往年水燈在鳳水溪齊放漂流的壯觀場面，不復再見也是1個新紀錄。

(中時 )