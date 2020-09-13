台北市松山區光復北路190巷後側，今（13）日中午12時許，突有一名約60歲男子，不明原因倒臥巷弄1樓，民眾路過嚇壞報警，消防人員到場時，發現男子已經明顯沒有生命跡象，且頭部、四肢變形，詳細事發原因仍待釐清。

(中時新聞網)