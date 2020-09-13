松山區巷弄驚見1男倒臥 頭顱四肢變形無生命跡象 14:072020/09/13 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 松山區巷弄驚見1男倒臥 頭顱四肢變形無生命跡象。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市松山區光復北路190巷後側，今（13）日中午12時許，突有一名約60歲男子，不明原因倒臥巷弄1樓，民眾路過嚇壞報警，消防人員到場時，發現男子已經明顯沒有生命跡象，且頭部、四肢變形，詳細事發原因仍待釐清。 (中時新聞網) #巷弄 #倒臥 #變形 #四肢 #男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 武界壩釀3死1失蹤 她哭：聽到水聲下一秒兩頂帳蓬都不見了 12:452020/09/13 社會 人夫導遊劈腿3團員還簽鹹濕約定 網：又1個時間管理大師 22:222020/09/12 社會 仿冒MIT亂全台 再查獲地下工廠 假口罩連3爆 台灣人自己搞的鬼 04:102020/09/12 生活新聞 楊冪生日放送私照驚見素顏 33歲真實顏值網看完傻眼 09:262020/09/13 娛樂 高雄女居檢13天猝死 檢方今相驗公布結果 09:442020/09/13 生活 家門前驚見「長黃河」畫面駭人 新北、基隆一級淹水警戒 10:092020/09/13 生活 站吊車前觀看左右來車 婦人慘被輾壓四肢重創命危 19:292020/09/12 社會 協作員魂斷卡賀爾山 將釐清死因 04:102020/09/12 地方新聞 16歲少年無照騎車揪好友夜衝 自撞電線桿滿地鮮血亡 08:042020/09/13 社會 少女與大叔摩鐵嘿咻5次 「吃甜點」成日記代號 14:132020/09/12 社會 社會熱門新聞 情侶火車上激情 少男手伸進褲「規律抽動」乘客全看傻 - 社會 情侶火車上激情「男伸女褲內抓松鼠」 校方回應：會通知爸媽 - 社會 武界壩釀悲劇 台電：河床有設不得露營警示牌 - 社會 不斷更新》南投武界壩意外3死1失蹤 再尋獲13歲女童遺體 - 社會 易油網員工監守自盜 2年盜賣名牌機油上千萬元 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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