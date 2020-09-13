沙烏地阿拉伯調降10月合約原油訂價條件及市場擔心美國勞工節過後疫情復燃等因素影響，國際油價反轉下跌，中油宣布國內各式汽、柴油價格各調降0.5及0.3元；調整後，參考零售價格為92無鉛汽油每公升22.0元、95無鉛汽油每公升23.5元、98無鉛汽油每公升25.5元、超級柴油每公升19.5元。

中油本週調價指標7D3B週均價從每桶44.05美元下跌至39.91美元，新臺幣兌美元匯率升值0.011元，國內油價依公式計算跌幅為7.55％。

因美國原油庫存七週以來首度增加，紐約商業交易所（NYMEX）10月原油期貨9月10日收盤下跌2％，成為每桶37.30美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌1.8％，每桶40.06美元。

美國能源部月報指出，8月全球石油需求增長100萬桶/日，創3個月來的最小增幅，也是全球自疫情中恢復以來，供應增長首度超過需求增長的一個月份。因需求持續復甦、石油輸出國組織及俄羅斯等參與減產協議的產油國（OPEC+）對生產的節制，以及美國生產商因應油價下跌而作出減產行動等的影響，未來幾個月國際油市預期將持續收緊。

美國能源部將美國今年原油產量的預估上調12萬桶/日，至1,138萬桶/日，2021年產量則預期下滑至1,108萬桶/日。另因中國大陸的需求增長低於預期的影響，2021年全球石油需求增長預估下調50萬桶/日，至650萬桶/日；其中，大陸2021年的石油需求增長預估從150萬桶/日，下調至100萬桶/日。

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