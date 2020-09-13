中央氣象局今持續針對北台灣發布大雨、豪雨特報，中午過後降雨範圍擴大，全台已有12縣市列入大雨特報警戒，呼籲民眾注意天氣變化。

氣象局表示，因對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今基隆北海岸、台中及南投平地；台北、雲林以南、花蓮及台東山區有局部大雨發生。

今基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短時豪雨；東半部和大台北有短暫陣雨或雷雨；其他地區及澎湖、金門、馬祖多雲到晴；各地午後有雷陣雨。

(中時新聞網)