雨愈下愈廣 午後變天！12縣市大雨特報 14:162020/09/13 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局針對12縣市發布大雨特報。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局今持續針對北台灣發布大雨、豪雨特報，中午過後降雨範圍擴大，全台已有12縣市列入大雨特報警戒，呼籲民眾注意天氣變化。 氣象局表示，因對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今基隆北海岸、台中及南投平地；台北、雲林以南、花蓮及台東山區有局部大雨發生。 今基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短時豪雨；東半部和大台北有短暫陣雨或雷雨；其他地區及澎湖、金門、馬祖多雲到晴；各地午後有雷陣雨。 (中時新聞網) #大雨特報 #豪雨 #午後雷陣雨 #天氣 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 剩5天鬼門關！命理師曝禁忌：「這字」絕不能說出口 恐衰1年 - 生活 企業最愛碩士生排名曝光 台大再奪冠 交大超車清大 - 生活 好市多中秋海鮮組合悄上架 網一看內容暴動：難怪搶不到 - 生活 LINE傳語音訊息很方便？ 用戶點出1致命缺點：超討厭！ - 生活 家門前驚見「長黃河」畫面駭人 新北、基隆一級淹水警戒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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