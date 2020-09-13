隨著年齡老化，身體毛病越來越多，臨床上高齡門診最愛問的3大問題包括：頭昏、暈眩、跌倒，醫師無奈，這些問題常導致老人家更不敢出門，放著不管久而久之的後果就是肌少症、認知功能退化、人際疏遠更嚴重。

原本喜歡爬山、戶外活動的長輩，若突然變成不愛出門，要注意背後隱憂，《元氣網》報導，北榮高齡醫學中心主治醫師陳亮宇表示，老人門診求診病患中，最多的就是頭昏、暈眩問題，頭昏、暈眩除了導致老人家不敢活動，很多人更因為害怕跌倒將自己關在家中，一旦活動量及肌肉量變少，就容易導致肌少症，進而影響到認知功能及人際關係。

陳亮宇分析，頭昏、暈眩主要分為兩大類，一種是因姿勢變化、血液循環不良而導致頭昏，常發生在老人家吃飽飯或是一大早醒來進食前，發生眼前一片黑；另一種則是因平衡失調，感到左右腳不平衡、覺得天旋地轉，甚至會有噁心、想吐、反胃的感覺，有時頭部轉到某些角度或是搭車時症狀會加重。

陳亮宇解釋，血壓所造成的頭昏，可調整營養、水分攝取或評估藥物減量；平衡失調引發的暈眩，則可能為良性陣發性暈眩或梅尼爾氏症，可至復健科或耳鼻喉科進行耳石復位術或搭配抗暈眩藥物進行治療。陳亮宇列出防暈眩5招包括：了解狀況、用藥紀錄、門診檢測、生理檢查及活動訓練，透過生活方式和行為模式改善，此外，還有一個原則，就是走路、動作都要慢慢來。

(中時新聞網)