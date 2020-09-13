武界壩閘門故障目前釀1死3傷，台電:將關閉全台水力電廠檢查。（圖／南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

南投有民眾露營被水沖走。台電今天表示，大觀電廠武界壩6號閘門上午二度異常開啟，意外發生後已斷電，並關閉所有水力電廠閘門、控制電源，進行相關檢查。

台電表示，初步不排除故障，已成立應變小組調查原因，而該閘門最大排水量為每秒200立方公尺，相當於每秒鐘有20萬公升水量，約是10萬個2公升寶特瓶。

位於濁水溪上游的武界壩（圖），是日月潭水力發電工程一環，武界壩蓄積濁水溪水，再經武界引水隧道、新武界隧道，將水源注入日月潭。（台電大觀電廠提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年1月7日

6名民眾昨天到南投縣仁愛鄉武界栗栖溪河床露營，其中4人今天清晨被暴漲的溪水沖走，外界傳出與武界壩閘門開啟放水有關，但確切原因然仍在調查中。

台電表示，位於南投仁愛鄉大觀水力電廠武界壩6號閘門在清晨4時12分、5時8分異常開啟，而值班人員發現水位下降後，進而發現閘門開啟，在4時43分左右關閉，豈料閘門5時8分再開啟，隨即在5時9分關閉，並切斷電源。

而台電隨即在6時50分接獲當地村長告知，有民眾在栗栖溪河床露營，被水沖走。

台電表示，對於意外感到震驚與遺憾，為了釐清事故原因，已成立緊急應變小組調查，並與警方積（極協尋，同時提醒民眾不要在水力電廠下游河床從事露營，而台電也在電廠至河床排洪沿線共同設有警示牌，提醒民眾勿入溪中。

台電指出，若有排洪需求，事先會安排好閘門開啟時間，掌控排水量，武界壩6號閘門今天無預警開啟，初步不排除故障。

(中時新聞網)