五名香港反送中人士逃來台灣，被揭露其實被陸委會扣住，還不能跟外界聯繫。對此，國民黨立委陳以信呼籲民進黨政府，快點進行朝野合作來修《港澳條例》，並盡快排入本會期優先法案。千萬不要選前拿香港做廣告，選後卻讓港人來台「坐監牢」。

陳以信表示，看到這樣的消息他感到非常遺憾，遭到拘留的來台港人竟然連偷渡犯的待遇都不如？現在政府的兩難困境，其實以信早在港版國安法一通過時就已預見。當時之所以提出《港澳關係條例》第18條修法，有條件排除未經許可緊急來台港人的處罰罪責，就是要給予處理現在狀況的法源依據。

陳以信指出，臨時會時國民黨團曾要求列入處理，不過蔡政府鐵齒到底，堅持現行法規足夠而堅拒修法，結果現在狀況真實上演，偷渡來台港人變成人球，遣送他們返港不人道，就地釋放又於法無據，左支右絀動彈不得，才會連帶把台灣人道形象給陪進去。

陳以信認為，如今之計還是只有儘速修法一途，以信誠懇呼籲蔡總統與立法院民進黨團，不要再鐵齒，應讓朝野合作來修港澳條例，並盡快排入本會期優先法案。千萬不要選前拿香港做廣告，選後卻讓港人來台坐監牢。

(中時 )