位於英國坎布里亞西海岸的沃金頓，有1家奇特的美式漢堡店(Madihah's Workington)，推出只要在1小時內，能夠完全嗑完店內招牌的「11層牛肉堡」，就完全不用付費這個價值30英鎊(1169台幣)的漢堡費用。據了解，這個「11層牛肉堡」的招牌漢堡，主要由20片培根，11塊的牛肉片以及熱量總額高達2000大卡的乳酪。外賣業務的凱爾‧巴洛(Kyle Barlow)表示：目前還沒有任何人，能夠完全這個挑戰，凱爾也相信這是英國內目前最奇特的漢堡挑戰了。

英國西岸小鎮的沃金頓，有1家奇特美式漢堡店(Madihah's Workington)，近期推出店內招牌「11層牛肉堡」，這個漢堡主要是由24磅的牛肉片(約11塊)，以及20片的培根，還淋上了高達2000大卡熱量的乳酪。據《每日星報》的報導，這個「11層牛肉堡」已經可以滿足1位成年女性，在15天內的熱量所需，因此想要挑戰的美食人士可要三思。

這家美式漢堡店的外賣業務凱爾‧巴洛(Kyle Barlow)表示：「目前還沒有任何人，能夠成功完成這個11層牛肉堡的挑戰」，凱爾也完全肯定英國內，短期絕對不會有任何人可以完成它，凱爾還相當有自信的說明，這個挑戰是國內目前首例。

「11層牛肉堡」的要價為30英鎊(1169台幣)，漢堡店也說明，如果能夠在1小時內能完全嗑完，將會免費招待這位挑戰者，這個漢堡挑戰固定在每個星期一舉辦，同時漢堡店還幽默的補充，漢堡內還有薯條部分，也要一併吃完才能算數。

(中時新聞網)