板橋16歲少年，在汐萬路自撞路旁電桿，當場死亡。（汐止警分局提供／許家寧新北傳真）

蔡姓少年與3名國中友人均無照駕駛，正釐清車禍原因。（汐止警分局提供／許家寧新北傳真）

汐止許姓女子昨夜從汐萬路一段下班返家，遭對向車輛擦撞摔車身亡。（汐止警分局提供／許家寧新北傳真）

農曆七月即將鬼門關，汐止汐萬公路一天內接連發生2起死亡車禍，今天凌晨5名16歲無照少年，相約騎車夜衝五指山，其中1人在汐萬路三段高速撞上電桿，距離5小時前，1名下班女騎士往汐萬路一段遭對向汽車撞倒，兩騎士均送醫不治。

每年寒暑假和周末為青少年車禍事故高峰期，新北市板橋就讀高一的蔡姓少年和4名要好的國中同學相約夜遊，凌晨1點多與家人吃完消夜後，便騎往汐止與3男1女會合一起上五指山看日出，未料騎在車隊第三台的蔡少，在3點多行經汐萬路三段6.1公里處撞上電桿自摔。

蔡少的白色機車滑行數公尺，機車龍頭毀損，後照鏡破裂，同行友人發現地上血跡斑斑，安全帽、車殼碎片噴飛一地，眾人見蔡少傷勢嚴重，無呼吸心跳，急忙停車報警，警消到場將他往汐止國泰醫院搶救，醫院待家長前來後，宣告急救不治。

因無人目睹車禍過程，警方研判因天色昏暗、天雨路滑，可能疲勞加上少年車速太快、不熟路況，造成失控打滑，撞上電線桿，對其他少年均無照駕駛開單並扣車，另外距離蔡少自撞前一晚，12日晚間10點多也發生一起騎士死亡車禍。

汐止1名43歲許姓女騎士，下班後從汐萬路一段往台北方向返家，未料在康寧街八號橋頭遭對向跨越車道的王姓自小客車擦撞，造成許女摔車，四肢多處擦傷，送醫後不治；對此，警方也將針對易發生死亡車禍路段，展開擴大防制車禍勤務，呼籲民眾慢行。

(中時 )