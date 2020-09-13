台3線橫跨新竹縣關西、橫山、竹東、北埔及峨嵋5個鄉鎮，沿線各景點指引牌多老舊、損壞及內容不清楚，縣府爭取「客委會客庄創生環境營造計畫」，核定補助1400萬元改善，並將增設區間測速系統，方便遊客前往景點，行車更安全。

縣長楊文科表示，中央推動「國家級台三線客庄浪漫大道」計畫，將以一鄉一特色打造指標，再現客家文藝復興，縣府也積極配合，藉此促進地方特色與當地觀光發展，讓遊客體會滿滿的客家風情。

台3線橫跨竹縣5個鄉鎮，鄰近的新埔、芎林及寶山皆是客家大鎮，客庄景點和產業豐富，鄉鎮邊界印象指標和指示牌大多老舊，縣府提出「新竹縣浪漫台3線指標系統整合暨安全系統設置計畫」，客委會補助1176萬元、縣府自籌224萬元執行。

交旅處長游志祥說，將整合各鄉鎮客家特色規畫指引牌，休憩處及路口處設置照明設施，串連提升沿線空間環境，引導遊客增加停留在各鄉鎮客庄景區的意願，也期望籍此帶動青壯人才回流或移居，再造客庄新生命！

另外，台3線基本上行車速度限速50公里，遊客很易超速，重機族也經常成群結隊行駛，在寬敞筆直路段飆速，該計畫特別增設區間測速系統和安全標誌系統，最快年底發包，明年年中完工，降低交通事故發生，讓行經此段台3線的駕駛人和鐵馬族更安全。

(中時 )