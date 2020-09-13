立法院新會期即將開議，國民黨考量目前雖然立法院是在野黨，但仍掌握地方執政優勢，尤其當前美豬、前瞻預算等，都涉及民生以及地方建設，國民黨團總召林為洲表示，將會展開中央地方合作，立院黨團會一一拜訪地方縣市長，明天先拜會新北市長侯友宜，緊接著安排台中市長盧秀燕，之後也會陸續拜訪各縣市首長。

立法院下半年度重點將放在中央政府總預算的審查，此外，重點交鋒議題將會在瘦肉精美豬進口問題以及前瞻預算比重重新分配爭議，國民黨考量許多議題都能與地方結合，不僅反美豬公投需要「遍地開花」，從各地募集連署並推廣，前瞻預算也與地方建設息息相關，因此將會安排時間拜會藍營地方首長，了解需求，分進合擊。

林為洲指出，明天第一站就先將拜會新北市長侯友宜，預計正式開議前還會拜會台中市長盧秀燕，以及此次跟前瞻預算調整相關的彰化縣長王惠美，開議之後也會利用時間，逐個拜會各地方首長，了解地方需求，看中央如何跟地方配合。

林為洲表示，考量開議後院會將先進行對行政院長的總質詢，各委員會也陸續要開會，所以未來拜會縣市首長的時間，預定先安排在每週二、五，採取自由報名的方式，希望各委員會召委、不分區立委都能參加，一起去地方了解地方需求，作為未來審查預算以及問政時的參考依據。

(中時 )