寇家瑞與肖燕飾演的月娘讓粉絲入戲很深。（寇家瑞提供）

被稱為「新加坡版《大長今》」的星馬華人經典電視劇《小娘惹》，時隔10年再度翻拍，寇家瑞飾演劇中不顧家裡長輩反對、勇於又專一追求真愛的男主角陳錫，與女主角月娘(肖燕飾演)展開一段曲折、扣人心弦愛情故事！播出後肖燕粉絲入戲太深，竟要求「兩人戲外也要在一起，誰都不准拆散他們」！寇家瑞笑說，可見劇情實在是太虐心，他也覺得自己的個性某些方面很像陳錫，例如對自己的想法勇於付出行動，對愛情也同樣很專一！

這次《小娘惹》主要在馬來西亞檳城和新加坡拍攝，第一次去檳城拍戲，寇家瑞深深被這座城市吸引，悠閒又輕鬆的生活步調，覺得好像國境之南的墾丁，那樣放鬆！心情雖然沒什麼壓力，但將近七個月沒回台灣，卻很想家，自稱個性有時像女生的寇家瑞坦言：「這次想家，是有種有家回不去的感覺！會想念家裡一景一物，甚至還會很想馬上回家，坐坐家裡的沙發！」

第一次到馬來西亞和新加坡拍戲，就有「思鄉病」，寇家瑞感性的說：「可能是娘惹文化中家人間感情融洽、密不可分的關係，觸發他心中想家的開關！」他把心裡感受跟女友Megan訴說，女友聽了不忍心，特地排開工作，飛去探班，最長一次待了一個月，也身兼助理，讓寇家瑞超感動同時又獲得滿滿能量！

演出星馬經典電視劇男主角，寇家瑞最開心的是增加不少粉絲，「被肯定的感覺很高興！」有粉絲很用心，把他曾演出的作品剪成精華片段送給他，更有粉絲看完他以前的作品後提出認真建議，例如「演戲時不要皺眉頭，會更帥」！寇家瑞感動地說：「很喜歡和粉絲互動，可以知道大家看完的感受，許多建議也很受用！」

(中時 )