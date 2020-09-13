運動家第一戰將查普曼(Matt Chapman)本季報銷，球團13日宣布他下周將接受右臀手術，今年無法再上場。運動家目前29勝16敗，領先美西老二太空人6.5場勝差，這是他們7年來再度獨霸美西，準備以分區龍頭晉級季後賽，此時傷了查普曼令人洩氣。

查普曼上周對戰教士隊時受傷，被診斷出右臀肌腱炎，醫生認為有必要開刀。總教練馬文(Bob Melvin)說：「他非常悲傷。但我們都希望他健康，期盼他明年百分之百回歸。他在球隊裡很有份量，一直是個領袖，不只是數據，還有無形的價值。」他2017年升上大聯盟，現年27歲。

本季查普曼打擊狀態些微下滑，打擊率0.232，上壘率跌破3成，但有10支全壘打(去年36轟)，整體攻擊指數還維持在0.812，主要擔任第3棒或第4棒。從防守數據來看，他是美聯守備能力最強的三壘手，連續兩年金手套與白金手套。

查普曼報銷之後，運動家叫上菜鳥優替人Seth Brown支援。13日對戰遊騎兵雙重賽，運動家先敗後勝，首戰2-5輸球，第2戰則是10-1大勝，包括單局猛灌7分。罕見的是單局7分完全沒有長打，而是用5支一壘打、4次保送、以及對方1個失誤換來的。

(中時新聞網)