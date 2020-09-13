自封「數位貂蟬」的網路紅人四叉貓劉宇，今（13日）在臉書上預測，表示罷免王浩宇很難通過第二階段，同時藉此傳授「遊走法律邊緣」的必勝法。

劉宇稍早在臉書上發文表示，今（13日）是罷免王浩宇團體的「期中考」，距離10月14日連署結束時間，只剩下30天。他跟據過往中選會概要汰除10%的不合格率來計算，預估要38106份才能低空飛過標準。但目前為止，根據罷王團體官網所釋出的資訊，第二階段的簽署份數為16136份，過了一半的時間，達成率僅42.3%，再加上後期簽署速度會越來越慢、甚至要保留幾天裝訂成冊，於是劉宇不看好罷王團體能通過第二階段的連署。

為此，劉宇同時提供了一個遊走法律邊緣的「必勝法」。他解釋，由於中選會收件後無法馬上查驗，僅會清點數量。所以可以先用假資料，將手上的連署書份數衝到達標的31515份。中選會收件後，會將資料發給地方選委會審核40天，審核結束後，罷免團體必須在10天內補件。由於現行法令並沒有針對連署書的不合格率有罰則，所以劉宇認為，罷免團體可以運用這「40天+10天」，共計50天的日子來補足足夠數量的連署書。

但劉宇也強調，如果第二階段都要這樣子才能過關的話，那麼第三階段正是罷免投票，基本要達到78786票的罷免門檻上也不可能通過的。

《CTWANT》稍早訪問劉宇，對方表示不排除罷王團體有藏真實數字、故意少報，這樣的手法也很常見。而這個他自嘲「遊走法律邊緣」的必勝法，其實是他在看演唱會時突然想到的。

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(中時新聞網)