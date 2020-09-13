南投仁愛鄉武界栗栖溪河床，民眾露營遭沖走釀悲劇。（廖志晃攝）

台中市太平區的2個家庭共6人，相約到南投縣仁愛鄉栗栖溪一線天河床露營，沒想到竟遇武界壩無預警放水，目前已知3死2傷1失蹤。對此，中華民國露營協會理事長莊建和表示，該地根本不適合露營，頂多玩水，建議民眾露營還是找安全、合法的場所。

原本開心出遊卻發生悲劇，莊建和5月才去過武界，他向《ETtoday新聞雲》透露，當地根本不適合露營，大多都是當地居民帶朋友去玩，或開吉普車，有的旅客自行前往卻沒注意到危險。

莊建和指出，玩水最好到有救難協會在旁，可以隨時救助的地方，並遵守政府標示，若明確禁止游泳、戲水就別去，且目前正值防汛期，可能沒留意到山上在下大雨，水庫放水直接往下沖，等到溪水暴漲要跑都來不及了，就算早上天氣好，午後雷陣雨也隱藏很多危險。

若要露營，莊建和提醒，一定不能離水域太近，否則晚上睡著根本不知道水沖下來，且要選砂石、水泥地，別在草叢邊，可能會被蛇咬，若有蜂窩也要注意，不要去干擾。

(中時新聞網)