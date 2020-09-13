位在南投仁愛鄉武界壩今天凌晨4時許，傳出4名露營客遭水壩沖下來的洪流沖走，至今天下午近3時，已知3死1失蹤，事發後一度傳出武界壩無預警開閘門放水，但台電後來表示，初步了解，是閘門在非預定時間自動啟動，研判應是故障，並非無預警放水。

南投地檢署對此意外相當重視，上午獲悉露營客溺水意外後，雖警方仍在製作家屬筆錄尚未報驗，但已指派檢察官前往事故現場主動調查偵辦。

據了解，這起露營意外發生在河床低灘地，由於地勢低窪不宜露營，台電有在溪床沿線設置警告標示，惟此次意外疑是武界壩水閘門異常開啟，導致無預警放水，檢警將調查釐清放水原因。

經台電初步了解，武界壩今早4時12分與5時08分，發生6號閘門異常情形，台電值班人員發現水位異常後先關閉閘門， 但6時50分左右接獲當地村長告知，在下游栗栖溪河床露營的民眾，有人被水沖走。

武界壩傳出放水釀3命1失蹤後，台電呼籲民眾勿在水力電廠下游河床從事露營活動。（圖／廖志晃攝）

台電表示，事發後立即關閉閘門控制電源，並進行相關檢查確認，台電再次提醒民眾，勿於水力電廠下游河床從事露營等活動。

(中時新聞網)