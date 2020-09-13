新竹縣109年度稅務盃羽球錦標賽，13日在竹北國民運動中心熱鬧開打，共有121組、276位羽球好手競技，縣長楊文科特別到場開球，勉勵選手展現平時訓練的能量，爭取最好的成績。

楊文科說，下個月新竹攻城獅職籃熱身賽即將上場，明年全國的排球、田徑賽將在竹縣舉辦，2023年全中運也將在新竹縣登場，新竹縣正一步一步朝健康樂活的體育大縣邁開大步！

稅務局長彭惠珠表示，稅務盃羽球錦標賽今年是第三屆，比賽分為國小男女生中年級組、高年級組、國中男女生組及社會組，縣府產發處長、交旅處長及衛生局長都報名參賽。

稅務盃羽球賽除帶動運動風氣，也藉比賽高人氣宣導稅務資訊，像節稅好康，請符合條件的土地所有權人於9月22日前申請自用住宅優惠稅率，因地價稅一般用地稅率是採累進方式課徵，自用住宅用地稅率只有千分之2，稅負相差非常多，逾期申請者，只能從明年開始適用。

彭惠珠也呼籲大家購物要索取統一發票，並建議將消費發票存在手機、悠遊卡等載具，節能減碳之外，還有更多中獎機會。

稅務局在羽球比賽現場還舉辦統一發票兌獎APP體驗送好禮及捐雲端發票送好禮等一系列精采活動，吸引很多人共襄盛舉。

(中時 )