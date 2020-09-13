他們不是台灣首富，卻有驚人千億身價！在新經濟浪潮的襲捲下，有許多科科技新貴被推到浪頭，財信傳媒董事長謝金河昨（12日）點名，松瀚科技董事長陳賢哲和漢民科技的黃民奇，是台灣最低調的千億富豪，並讚譽他們對台灣貢獻很大。

謝金河昨在臉書發文表示，這兩年新經濟浪潮奔馳，不知不覺中有很多科技新貴被推到浪頭上，這當中卻很少被人提及，松瀚科技董事長陳賢哲及漢民科技的黃民奇，他們可說是最低調的千億富豪。

謝金河指出，今年在疫情中獨領風潮的辦公室視訊會議軟體的Zoom，股價從59.94漲到478美元，媒體都大篇幅報導投資Zoom8.5%的李嘉誠是創辦人袁征外的最大贏家。其實，陳賢哲個人投資公司Digital Mobile Venture就持有Zoom9.3%，比李嘉誠8.5%還多，但媒體很少提到他這個人。

報載陳賢哲投資Zoom，是因為Digital Mobile Venture是Telenav的大股東，Telenav的執行長金海平一起跟袁征踢足球，被他的拚勁感動，於是在Zoom創立之初就加碼投資，Zoom市值一度超過1700億美元，如今也有1089億美元，如果股票都沒有賣，現在市值約100億美元。

謝金河查看資料發現，陳賢哲的Digital Mobile在3月賣了1300萬股，現在仍有1345萬股，市值約51億美元，如果陳賢哲是Digital Mobile的大股東，現在身價應在千億台幣以上。和陳賢哲一起打球的球友透露，陳賢哲的身價比千億還要多很多。謝金河自曝，曾約他專訪但被低調婉拒。

另一個值得關注的人是台灣半導體設備領航人漢民集團的黃民奇，謝金河說，當年漢微科以1000億賣給ASML，黃民奇個人至少進帳300億以上，這些年，他和ASML合作無間，在半導體先進製程打遍天下無敵手，他是半導體設備業奇才，身價老早就突破千億元。這次ASML把研發及人才培訓基地放在南科，黃民奇對台灣貢獻很大。這位交大高才生才華洋溢，經常彈彈唱唱，是半導體產業的怪才。

(中時新聞網)