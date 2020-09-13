泳客怕怕！新北市林口運動中心驚傳泳池大盜，1名年約30多歲男子鎖定男泳客放置於更衣室置物箱，趁泳客下水游泳時，拿著鑰匙大膽解鎖，一一搜刮櫃內財物後囂張離去，目前已知至少有3人報案，警方調閱監視器全力追查竊嫌。

有民眾在臉書粉專林口大家庭抱怨，昨天下午3點至5點間與家人到林口運動中心游泳，放在置物櫃內的皮包財物竟不翼而飛，懷疑小偷利用下水時間到處開鎖，已知至少有4至5人受害，引起近百則留言廣泛討論，認為竊嫌恐私打鑰匙備份犯案。

林口警方表示，12日獲報於林口運動中心發生竊案，報案受害者皆為游泳池的泳客，調閱影像發現犯嫌鎖定泳客置放於更衣室內之財物，趁著泳客游泳期間再下手行竊，目前共接獲三名被害人報案，損失財物皆為錢包、證件、現金等貼身物品。

文林派出所從清楚拍下竊嫌比對臉部特徵，已初步鎖定1名30歲慣竊，並持續查緝到案，並朝竊盜罪嫌偵辦，也呼籲民眾，運動時因無法隨時注意自身財物，盡可能不要攜帶貴重物品，若有攜帶務必選擇有上鎖之保管置物區，以保障自身財物安全。

(中時 )