總統蔡英文宣布開放含瘦肉精美豬進口，國民黨則發動「捍衛台灣豬、瘦肉精零檢出」反美豬公投反擊。對此，行政院長蘇貞昌則批國民黨為反對而反對。國民黨台北市議員羅智強則提及2013年時任民進黨主席的蘇貞昌一番話反諷，並呼籲民進黨應謙卑向台灣人民道歉，「懸崖勒馬吧！否則民意，必然會重重反撲」。

國民黨有意推動食安公投，蘇貞昌則表示，在還沒有國際標準的時候，國民黨就進口含有萊克多巴胺的美國牛肉，迄今已經8年，並沒有發生任何病況，「但政府依據國際標準、科學的證據，要就牛肉、豬肉進口做有效的管理，並且明白的標示，國民黨卻一反過去，還要為反對而反對，我們覺得國人可以評評理」。蘇說政府絕對會維護國人的健康，會明白的標示，「也請國人能夠知道，台灣是以外貿導向，我們要把自己的各方面跟世界貿易往來，我們就也不能自外於國際貿易的規則。我們也不能讓台灣一直走不出去，會被國際限制，這樣就沒有辦法拚經濟、做國際貿易」。

對此，羅智強在臉書表示，蘇貞昌說「反美豬公投是為反而反」，當年馬政府開放美牛，現在國民黨就不能反對美豬。他諷刺表示，蘇貞昌可能是失憶了，他提及蘇貞昌2013年擔任民進黨主席時的談話，當時有記者問及，美國豬肉可能隨著台美貿易談判叩關台灣，當時蘇說，過去馬承諾「牛豬分離」，「說到就應該做到！」因為這不僅是國人健康的問題，對台灣的養豬產業也將造成衝擊，政府應該誠信治國兌現承諾。

羅智強質疑，2013年Codex標準已經出來了，當年民進黨不也要求「牛豬分離」嗎？不也承認因為台灣人民吃豬肉是牛肉的七倍，所以瘦肉精牛肉可以，豬肉不行嗎？難道當年台灣就不用跟美國貿易往來，難道當年的民進黨也是為反而反？「民進黨，謙卑的向台灣人民道歉，懸崖勒馬吧！否則民意，必然會重重反撲！」

(中時新聞網)