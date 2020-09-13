今凌晨4時許，南投縣仁愛鄉法治村武界部落，發生濁水溪床野營的2家人，2大2小，共4人遭大水沖走，其中1名男性成人自行上岸，而搜救人員在早上9時許時，尋獲1名7歲大的男童遺體、男童母親及一名13歲女童，剩餘1人還下落不明。而事發當時盧姓妻子因自家帳篷較小，因此讓給丈夫及女兒睡，自己則在車上就寢，她回想當時還心有餘悸。

幸運生還的盧妻表示，事發當時，突然聽到轟隆的水聲，一度以為下雨，便下車想提醒其他人，打開照明燈卻發現2頂帳棚都不見了。盧妻趕忙爬到車頂，並打手機對外求救，但因山區訊號不佳，直到清晨才傳出，空勤總隊直升機目前已出動馳援，進行搜救。

逃過一劫的她，受訪時仍驚魂未定，難過表示「為什麼莫名其妙放水，然後又沒有廣播通知」，因此造成丈夫、女兒雙雙罹難，非常難以接受。盧妻進一步表示，她事發當下完全沒有聽到廣播，認為相關單位放水又不通知，實在很莫名，她未來不排除申請國賠。

針對這點台電也坦言，今晨4時12分、5時08分各開啟一次，暫時不清楚「門為什麼會自己打開」；台電強調，發電廠周邊水域本來就不能戲水，且入口處也有放置警告牌，況且此案發地點位置偏僻，就算真的廣播，應該也是聽不到，媒體追問該區域是否禁止入，許宗源表示「理論上是不能進來」。

(中時新聞網)