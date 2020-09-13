本周《綜藝大集合》邀請馬拉松「小比媽媽」，單親媽媽陳嘉齡獨自撫養腦麻兒小比近20年，2年內更帶他征戰134場路跑，還攀登合歡山，今年7月母子甚至騎單車環島12天，勇敢無懼的她把媽媽的愛發揮到極限，希望在兒子小比有限生命中，能多看看世界不留下遺憾。胡瓜表示：「珍惜當下眼前的每一刻，小比媽跟孩子，用行動告訴我們了。」小比媽真情流露說：「我只要能多活1個禮拜就好。」現場所有人瞬間紅眼眶。

該節目更是首破例，主持人胡瓜與阿翔帶領所有藝人，陪著他們跑完一次路跑，胡瓜還親自推著小比的輪椅，溫暖又貼心完成他們的心願，一路從民視的大門口繞著附近路口跑了一圈，過程中也體驗跑馬拉松的辛苦，「過程流下的每一滴汗，都代表著我們對於小比跟媽媽的支持」。小比母子帶給觀眾無限大的能量，這樣的生命力更是感動所有人，胡瓜也準備幸福獎金，將這個幸福傳遞下去。

胡瓜（上）成功完成動作。（民視提供）

除此之外，也邀請到中華大學競技啦啦隊，這支冠軍隊伍一開場就為節目秀出精采表演，胡瓜見狀語出驚人表示要參與競技啦啦隊專業演出，沒想到3個男生立刻當底座，讓他站在「2樓」，完美示範啦啦隊專業的「電梯動作」，胡瓜甚至在高處完美擺出勝利姿勢，還搞笑自稱一定是評審眼中完美最高分。

(中時 )