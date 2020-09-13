高雄市911乙烯管線外洩事件，國民黨高雄巿議員黃紹庭直言，9日晚上就已有民眾通報高雄市政府1999有異味，但高雄市長陳其邁竟到11日才處理，要慶幸這危機48小時，事件平安落幕。但這背後凸顯的是陳其邁團隊的散漫和輕忽，黃譏諷，「上回花媽在睡覺，這次邁邁完全不知道」。黃直言。陳其邁和其團隊一定要深刻檢討，不能再讓這樣狀況外的事情發生。

黃紹庭昨在臉書發文表示，高雄市前鎮區翠亨北路一帶，11日發生的乙烯外洩事件，讓人聯想到2014年發生在高雄，令市民朋友痛苦不堪的氣爆事件。本次 乙烯外洩所幸未造成事故，但陳其邁團隊維護民眾安全不能只「拚運氣」。

黃紹庭直言，其實在相同的地點，9日(三)晚上就已有民眾通報高雄市政府1999有異味。當天高市府相關局處也已經到現場確認是有乙烯氣體外洩。但是事隔兩天、經過48小時後，高市府才讓工業管線管理辦公室(OPS)啟動，通知華運（石化業者、高雄氣爆業者之一）將乙烯氣體關閉，做現場緊急處理，這時才看到林欽榮副市長，楊明洲秘書長終於到現場，而陳其邁市長更是在騎完他的摩托車行程完，才姍姍來遲。

黃紹庭指出，乙烯並不是自然生成的氣體，更是易燃氣體，因此，只要檢測出乙烯氣體的存在，那市府的OPS辦公室，按照SOP流程，應該要馬上去追查乙烯外洩的來源。畢竟高雄市在幾年前才發生一起重大的工業氣體外洩爆炸的嚴重災難，怎麼會如此地輕忽、散漫，市府螺絲掉滿地，置民眾財產生命安全於何處？

黃紹庭更指出，根據高雄市政府工業管線辦公室的資料顯示，距離此次乙烯氣體外洩的翠亨北路，最近的地下管線是在100多公尺外。這表示，從9日晚上到11日下午這48小時內，方圓一百多公尺的居民們都暴露在乙烯的外洩危險環境當中，民眾卻渾然不知，完全沒被告知、也沒先被疏散，就這樣度過令人驚駭不已的危機48小時。

黃紹庭感嘆，由此可知，顯然陳其邁團隊對於可能引發重大事故的緊急應變處理，完全在狀況外，這跟陳其邁市長所謂的「緊緊緊」、「兩年拚四年」完全不同，更讓人擔憂這樣的市府，是否能保障全高雄市民的生命財產安全。

黃紹庭譏諷，「有政府，會作秀」、「拚政治緊緊緊，救市民慢慢慢」、「上回花媽在睡覺，這次邁邁完全不知道」、「不是螺絲鬆掉，是根本還沒裝上去」、「監察院長陳菊是否該立案調查」。

(中時新聞網)