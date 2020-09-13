台中市大智路打通已於10日通車，這兩天適逢周休假日，憂心台中火車站周邊車流情況，市府交通局持續監控，經現場查看，火車站旅客接駁及計程車排班秩序都不錯，而新闢的大智機車停車場使用率也高達9成；交通局強調，未來將持續觀察並調整號誌。

交通局長葉昭甫強調，大智路通車後，民眾不需要再繞行台中路、復興路，通過大智北路即可往來台中火車站前後站，時間上約可節省5至10分鐘；從上周五通車並調整周邊道路動線後，這幾日復興路、大智路的行車情況良好，會再觀察復興路往南左轉的機車待轉區使用情況。

至於大智北路的部分，因新民街、八德街間到路公車車流量增大，葉昭甫說，目前已透過號誌調整、讓公車與一般車輛分流，接下來將視情況隨時調整，未來交通局人員與警察局也會針對火車站周邊道路加強巡查，維護交通秩序。

在交通設施部分，交通局強調，大智北一街新設的計程車排班區秩序不錯，但在臨停下客區有發現部分民眾占用情況，呼籲民眾接送親友時可利用前30分鐘免費的台鐵地下停車場；此外，大智北路配合新增20、52、56、288、289、323路共6條公車路線停靠，轉乘民眾下公車後可直接搭電扶梯至車站二樓。

葉昭甫強調，大智路打通初期，許多民眾較不了解周邊交通動線調整，呼籲用路人多留意車況，並依交管人員或號誌、標線規畫行車。

(中時 )