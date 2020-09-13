2020年馬祖莒光定向越野賽今（13）日舉行最後1天賽程，除了路跑項目之外，還有1項趣味定向積分賽，比賽考驗腿力、也要考驗腦力，15歲的謝品昇發揮好腦力拿到冠軍、他連2天包辦定向越野賽菁英組冠軍，成了最大贏家。

今天的趣味定向積分賽的男子、女子組冠軍都是昨天菁英組的組合，男子冠軍是謝品昇、女子冠軍是林冠妤。來自新竹的謝品昇表示，今天的積分賽通常是趣味性的賽事為主。

謝品昇指出，積分賽不用按照自己規畫的路線前進，最好是每個定位點都能找到，這個比賽是得到的「分數」勝於花掉的「時間」，積分愈多愈好，行動慢一點沒有關係。

趣味積分賽有5個趣味點，必須選手去答題，主辦單位在每個答題點的牆避上貼有題目，答案是3選1，主要是與在地有關的問題，例如西莒當地有何神聖、保育的鳥類？答案就是「黑嘴端鳳頭燕鷗」。

2020馬祖莒光定位越野賽最大贏家謝品昇（右）。（蜂巢行銷提供）

比賽題目還有包括馬祖的特色、特產等，其實大會賽前已有公告一些比賽資料，還好賽前謝品昇有看資料，其實也可以用手機查資料，他說，如果有看過大會公告的資料，應該不會太難回答。

昨天謝品昇獲得定向越野菁英組冠軍，今天又在趣味積分賽掄元，讓他有點意外又贏了，不過，他表示，每次比賽如果太在意成績都會跑不好，今天賽前保持著平常心，跑得很輕鬆，甚至邊跑邊觀看美麗的海岸線。

今天謝品昇印象最深的路線是經過榕蔭大道的=「有容路」，讓他忘了在大陡坡跑得很累的感覺。這次比賽帶回2個項目第1名，拿到1萬元獎金，謝品昇覺得很開心，如果明年有機會他還在再來參賽。

(中時 )