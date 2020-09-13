武界排洪壩上午無預警放水，釀多人死傷。（黃立杰攝）

兩家庭共6人到南投縣仁愛鄉栗栖溪一線天河床露營，遇武界水壩無預警放水，目前已知3死2傷1失蹤。回顧今年發生多起溪邊玩水意外，新北市消防局提醒民眾，溪水暴漲前有3預兆：齊頭水、水面混濁、水流加速，若發現異狀一定要馬上離開，避免發生憾事。

臉書「新北消防發爾麵」曾指出，每年夏季都有不少遊客在溪流戲水，其中暗藏許多危機，在溪水暴漲前會出現「齊頭水」，平緩的溪流中會出現一波「同等速度水流」，後方溪水顏色混濁，表示強勁水流將至，若民眾仍在溪中或岸邊，只剩不到10秒能夠逃生，就算旁邊有人也愛莫能助。

此外，像大豹溪，因河域不同沒有齊頭水，但溪水會逐漸混濁，不到1分鐘就會暴漲，而水流異常變快也是前兆之一。

新北消防發爾麵提醒民眾，危險流域水流湍急，暗流潛藏要小心，河床落差大且有石塊，上游下雨易引起溪水暴漲，而戲水應選擇有救生員的安全水域，並隨時注意氣象及溪水暴漲情形。

另外，新北消防發爾麵也整理出「救溺5步」：叫－大聲呼救；叫－呼叫119；伸－利用延伸物；拋－拋送漂浮物；划－利用大型浮具划過去。

救溺5步。（圖／摘自新北消防發爾麵臉書）

(中時新聞網)