工務局透過調整動線以維持福德三路不需封路，請用路人注意。。（新北工務局提供／許家寧新北傳真）

高速公路下新社至康寧路段穿越工程，未來將改善汐止交通壅塞問題。。（新北工務局提供／許家寧新北傳真）

新北市府為改善汐止塞車問題，在同興路、福德三路間穿越高速公路工程，15日起將進行管冪推管前置作業，自9月15日起自明年3月底將展開為期半年的管制措施，將調整部分路段行車動線，以維持福德三路通行，請用路人注意。

新北工務局新建工程處表示，「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至康寧街路段」新闢工程於今年2月底展開，預計將新社后橋、同興路往北延伸，以地下道方式穿越高速公路，建置南北向聯絡道路，改善汐止交通壅塞問題。

新工處說，此次在福德三度施作的「管冪推管前保護設施作業」包含地質改良、岩栓、水平傾斜儀及高速公路擋土牆補強地梁等項目，但考量民眾通行需求，市府規畫自9月15日起調整福德三路部分路段行車動線，讓行經福德三路的車輛能不受封路影響，持續通行。

本次作業為降低交通衝擊，路線調整期間除了將加派義交進行指揮交通，周邊道路也會加設牌面宣導，並要求施工單位隨時駐場待命，如遇突發狀況能立即應變，盡力不影響當地交通順暢，也希望汐止民眾共同配合，一起克服這段不便期間。

(中時 )