Legacy《正宗華語金曲之夜》於12日登場，強大DJ陣容令樂迷們直呼不可能，除了超人氣金曲組合9m88＋Leo王、旺福小民、海豚刑警伍悅、落日飛車國國，甚至驚見國際巨星影帝張震的名字，還有網友幽默留言：｢確定不是張震『嶽』？」受邀擔任DJ的張震日前剛結束海外工作，回到台灣隔離出關後的第一場活動就來到Legacy放歌，一出場立刻引起瘋狂尖叫。

張震昨晚戴著超萌的老虎太陽眼鏡、身穿寬鬆白Ｔ，一邊喝啤酒一邊愜意放歌，讓人難得見到影帝這麼chill的一面，而今年的神秘午夜嘉賓則請到羅百吉，午夜12點一到羅百吉準時現身，與樂迷開直播互動，更嗨唱〈歐巴桑〉讓全場陷入瘋狂，而最正點的黃金DJ群9m88+Leo王、旺福小民、海豚刑警伍悅、落日飛車國國也接力上陣播放華語金曲，讓全場樂迷唱到燒聲、跳到腿軟，如此好玩的音樂派對也引來超大咖藝人朝聖，包括張震嶽、五月天石頭都到場同歡。

張震今年助陣正宗華語金曲之夜演出。（Legacy Taipei提供）

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