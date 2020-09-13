Windy段慧琳參加ELLE Run風格路跑，在倒數4公里路段，發現有跑友熱衰竭倒在一旁的草地，上過戶外急救課程的她立刻上前幫忙，並協助病患補水散熱，直到醫護志工完全接手後才離開，繼續完成半馬。賽後她在臉書表示：「這是我參加3屆以來，最晚進終點，但卻慢得很值得的一次。」

段慧琳不忘提醒跑友天氣熱時，運動要注意身體，更幽默表示，那位跑友在她懷裡躺了10幾分鐘，通常要交往3個月以上才會有這種進展。她的暖心善舉，除了獲得粉絲讚聲之外，一同參加半馬組的田中千繪也發長文表達感動，她在文中提到，起跑前才和段慧琳認識，跑過現場時被叫住，才發現幫助人的竟是段慧琳，還幫忙替早該到達的段慧琳傳話，跟終點線等待她的人報平安，覺得對方非常溫暖。

段慧琳是路跑好手。（民視提供）

段慧琳隨即回應田中千繪：「謝謝千繪幫忙回報平安，妳也是善良女神。」兩人相約日後有機會再一起路跑，成為賽事的場邊佳話。

(中時 )