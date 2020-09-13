國民黨南市黨部13日在東區崇誨市場，發起連署反瘦肉精美豬食安公投，國民黨副祕書長謝龍介也到場簽署。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

國民黨發起的「全民顧食安公投」第一階段連署活動，今（13）日上午在台南市東區崇晦市場展開。國民黨副祕書長、南市議員謝龍介表示，民進黨已被人民寵到無法無天，所以國民黨要發起反美豬公投，堅決反對含有萊克多巴胺的美國豬進口至台灣。

市黨部主委莊占魁表示，人民是國家主人，堅決反對含有萊克多巴胺的美國豬進口到台灣，國民黨和人民站在一起，向民進黨說不。

謝龍介則說，開放美豬進口，蔡政府沒有考量到吃豬肉的比例高於牛肉，當年反對牛肉進口，今日卻開放全豬進口，傷害人民健康，俗語說「寵豬舉灶、寵子不孝」，今日的民進黨就是被人民寵到無法無天。

國民黨中常委高思博認為，開放瘦肉精牛豬進口是陳年老問題，以前是要求30年以下的美牛進口，但民進黨這次全部開放美豬美牛，民進黨沒有辦法承受美國壓力，犠牲台灣人民健康，開放萊豬和內臟，30年以上的牛很有可能有狂牛病，民進黨不顧民眾健康，執意換取政治利益，決策令人不解。

南市議員盧崑福、洪玉鳯、李中岑都表示，含瘦肉精的豬肉比較便宜，像蔡英文總統一定吃不到，但一般民眾就可能會吃到，所以全民的健康要自己顧，大家要支持食安公投，不能讓美國豬進來台灣。

(中時 )