針對民主黨籍總統候選人拜登在黨內初選辯論會上表現進步神速，美國總統川普在接受福斯新聞獨家專訪時，再度指控拜登嗑藥，不過他並未提供任何證據，只是根據個人觀察，他更嘲諷當時拜登表現「這麼差」，「連一句話都說不完。」

針對拜登在黨內初選辯論會上表現進步神速，美國總統川普12日再度指控拜登嗑藥，不過他並未提供任何證據，只是根據個人觀察，他更嘲諷當時拜登表現「這麼差」，「連一句話都說不完。」

福斯新聞（Fox News）報導，福斯新聞台12日晚間播映節目主持人皮洛（Jeanine Pirro）日前對川普進行的獨家專訪內容，川普在專訪中再度對拜登在民主黨黨內初選辯論會中進步神速的表現感到詫異，「我想其中可能有藥物參與」，「我是這麼聽說的，裡面可能有用藥」。

不過川普並未提供任何證據佐證自己的論點，福斯新聞指出，川普的論據主要來自於自己的觀察。

「我不明白你怎麼可能從表現這麼差、連一句話都說不完…。」川普在專訪中說，「我的意思是，你看過其中的一些辯論，很多人在台上」，「他卻…，我的意思是，我以前都說，『他怎麼可能還能繼續下去？』」

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，這並非川普頭一次指控拜登嗑藥，8月底，他接受《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）專訪時，就提出拜登在民主黨辯論會上嗑藥的論點，他當時信誓旦旦，「我可以告訴你我對這種事很在行，我看著，盯著辯論會上的他和所有其他不同的人，他幾乎沒有能力。」川普當時也公開呼籲，9月29日兩人進行首場辯論前，要求拜登進行藥檢。

(中時新聞網)