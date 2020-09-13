YBN Cordae almost forgot where he was at.



pic.twitter.com/kr5sfo6dy7 — Andreas Hale (@AndreasHale) September 12, 2020

2020美國網球公開賽女單決賽落幕，賽後冠軍大坂直美和團隊合照，她的饒舌男友Cordae也一起入鏡，不過步錯所措的樣子都被拍下，相當逗趣。

外媒指出，過去兩個星期Cordae也跟著大坂一起受到關注，不只因為兩人對於非裔族群人權議題的行動，還有不少粉絲也對前世界球后的感情生活很好奇。

今天Cordae穿著印有「停止資助警隊」的黑色T恤，比賽結束照例冠軍選手會有拍照流程，Cordae因為不知道自己要不要一同入鏡，在旁邊躊躇的一陣子，隨後大坂直美的教練把Cordae拉進來跟大家一起照相，隨後他又因為要擺什麼姿勢猶豫了一下，單純的樣子吸引外媒和球迷討論。

大坂直美是在先輸一盤的情況下連贏兩局獲勝，上一次在美網女單決賽締造逆轉勝的，是1994年西班牙桑切斯（Arantxa Sanchez Vicario），當時她1比6、7比6（7比3）、6比4擊敗德國「玉羅刹」，而大坂其實第三盤4比1領先時，還無法確保勝券在望，因為她出現了破發點，一度被對手艾薩蘭卡追到4比3只剩1局領先，隨後趕緊找回節奏，才收下勝利。

(中時 )