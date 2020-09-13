熱愛生命文教基金會希望讓愛透過音樂散播到全台各地，給孩子滿滿的自信心及勇氣。（盧金足攝）

孩子藝術才華令人驚艷，主題包括麵包、向日葵、腳踏車與蛋糕與果實，都做成咖啡包的包裝與杯墊，讓愛好咖啡的民眾，品味咖啡香，還能欣賞孩子的藝術創作。（盧金足攝）

「以愛之名．閃耀凡星」公益慈善音樂會，孩子展現音樂才華，還創作歌曲贏得滿堂彩。（盧金足攝）

熱愛生命文教基金會舉辦公益慈善音樂會，讓參與音樂會的社會大眾看見孩子的努力。（盧金足攝）

財團法人熱愛生命文教基金會13日舉辦「以愛之名．閃耀凡星」公益慈善音樂會，孩子展現音樂才華，還創作歌曲贏得滿堂彩；會場另一亮點是小朋友畫作才藝，令人驚艷的作品製作成咖啡包裝與杯墊等設計，社會局長彭懷真表示，提供孩童第二專長的才藝學習，「給他魚吃，不如教他如何釣魚」，基金會發揮更強動能，不只拉孩子一把，也讓青少年生命過程「與愛同行」。

熱愛生命文教基金會今日在台中市大墩文化中心舉辦「以愛之名．閃耀凡星」公益慈善音樂會，團員都是基金會服務的孩子，為讓弱勢孩童有更多元的學習機會，藉由音樂生命教育，讓他們擁有專長與啟發，提供音樂會演出的機會，展現學習成果，讓孩子從中獲得成就感與自信心，也讓所有參與音樂會的社會大眾看見孩子們的努力。

熱愛生命文教基金會執行長方嘉綺表示，平日即提供孩子團練歌唱與音樂的資源，唱出自信心與成就感，今天的音樂會成果展，讓孩子有一個舞台，藉著舞台表演獲得自信，希望透過公益音樂會，鼓勵更多善心人士投入公益活動，成為弱勢孩子們最堅強的後盾。

方嘉綺說，目前該基金會在全國幫助兩百多名孩子，台中市約有四十多個孩子，學生從小學到大學都有，學習人際關係與互助合作，很多屬經濟弱勢需高關懷的孩子，在音樂課程投入打爵士鼓、木箱、鼓，彈奏鋼琴，還會創作歌曲，開發音樂專長。

此外，還針對經濟弱勢與偏鄉的孩子培訓第二專長，學習畫畫與音樂，也開設一間公益咖啡廳，有愛的咖啡廳凝聚更多向心力。

值得一提的是，孩子藝術才華在老師教導下，作品展現孩子眼中的人事物新視野，其中有孩子們的多幅作品，包括麵包、向日葵、腳踏車與蛋糕與果實，都做成咖啡包的包裝，愛好咖啡的民眾，品味咖啡香還能欣賞孩子的藝術創作。

社會局長彭懷真表示，針對婦幼關懷，他分享資訊與觀念，傳統教育可能比較適合家境較佳的孩子，因為有較多的機會去補習，在學校獲領先群體的優勢，但對生活資源比較缺乏的孩子，建議設計部分比較偏右腦的教育，用腦的特別就是大家熟悉的音樂、美術與體能，孩子從才藝中展現能力。

彭懷真肯定熱愛生命文教基金會舉辦公益音樂會，擴大孩子才華進步的關懷面向，基金會發揮更強的動能，熱愛生命文教基金會採取更多的社會行動，包括帶著孩子騎著車去環島，將體驗關懷別人付諸行動，有更多民間力量加入，攜手挹注更多陪伴與才藝資源，孩子會更勇敢追尋夢想。

(中時 )