我 面臨了第二次的子宮外孕 月初 在一日從早上六點 工作到晚上 並結束了一堂力不從心的教練課後 我回到家 把中午吃的牛肉麵吐的一干二淨 老公走過來看我 而後給我一個迷樣的笑容 說:我怎麼覺得這個吐不太對勁 我們相視而笑 隔一天我忍不住在買早餐的路上買了驗孕棒 果真就在公司驗出了又急又快的第二條線 我肯定懂這是什麼意思 打給了老公 隨即預約了產檢 但再度的躺上超音波台 我們沒有在子宮裡看到寶寶 林醫師說也許還太小 我們下週再來 拿了一罐葉酸給我 跟我說了恭喜 讓我回家等待 可接下來的這一週 完全不是懷顏蘵那時的感受 而是疲累之中伴隨著各種腹痛難耐 甚至冷汗直流到無法專心面對工作 我在一天一天 各式狀況的到來下已累積了心理準備 因為這些感覺我都曾經有過 且歷歷在目 果然在下一次產檢時 林醫師在我的左邊輸卵管 找到了寶寶 小小的 待在那不適合他成長的環境 我冷靜的詢問醫生 那我們接下來該怎麼安排 吃藥還是摘除輸卵管? 醫生當下要求我辦理入院 在他破裂盡快摘除 並希望透過摘除 能降低我往後再發生子宮外孕的機率 我同意了 我已在多年前試過了吃藥的辦法 且順利生下了蘵 已不再像當初害怕摘掉一根輸卵管會讓我很難生育 我和醫生申請了一天的工作日 期望能將待辦事項和未完成的工作準備好 醫生同意後 老公便帶著我和陪我產檢的蘵回家 上車後 老公從前座伸出了手 他一牽到我 我就淚崩了 即便身體已能察覺 即便知道自己有這樣的機率存在 即便相處時間就這短短兩週 還不算那麼折磨 那麼熟識 但我還是好捨不得好捨不得 我們甚至連名字都想好了 叫顏選 顏蘵顏選 最臭屁的那種家庭!! 轉頭過去看了看隔壁陪我奔波一整天的蘵 貼著汽座抱緊了她 頭滿滿的汗臭 嘴巴睡得開開的 顏蘵妳之於媽媽是不是真的是一個神奇的存在 讓我擁有了妳 還如此的健康如此的可愛 今早麻藥退了 醒來 熟悉的床 熟悉的護理師 熟悉的痛覺 熟悉的窗景 可不一樣的是 沒有新生命來臨的喜悅和感動 沒有小寶寶發出的各種療癒聲音 好空虛 好想胖蘵 婆婆和老公都很貼心的問我是不是就不要再生了 擔心我再度外孕 身體無法承受 但 我還是希望能再給顏蘵另一個和他一樣的 神奇的存在 希望他們在成長的路上有個照應 有個伴 像我和我的小妹妹一樣 最後謝謝各位在工作上被我耽誤的公關公司 廠商客戶和所有工作人員們的體諒 也說聲不好意思讓你們多擔待了 我已完成手術 靜待幾天休養便能回到工作崗位 #chenailingnote