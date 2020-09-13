從《大學生了沒》出道的女星陳艾琳（琳琳），去年和Alex（顏庭笙）登記結婚，並育有一女，不過陳艾琳近日因為孕吐跡象而發現自己懷孕了，但遺憾的是，這卻是琳琳面臨第二次子宮外孕，最後陳艾琳在醫生建議下摘除左邊輸卵管，失去第二胎的陳艾琳難過寫下：「我還是好捨不得好捨不得 我們甚至連名字都想好了」。

陳艾琳今（13日）在IG發文開頭就寫下：「我 面臨了第二次的子宮外孕」，陳艾琳進一步指出，她日前因為孕吐跡象而發現自己懷孕了，陳艾琳立即就醫產檢，但醫生第一時間沒看到胎兒，當時醫師告訴她：「也許還太小 我們下週再來」，沒想到這一周卻讓陳艾琳吃足苦頭，她在疲累之中伴隨腹痛難耐，甚至冷汗直流、無法專心工作。

這些身體狀況讓陳艾琳自覺不對勁，而就醫後，醫生則在她的左邊輸卵管找到寶寶，陳艾琳揪心寫下：「小小的 待在那不適合他成長的環境」，醫生當下就要求陳艾琳住院「在他破裂盡快摘除，並希望透過摘除，能降低我往後再發生子宮外孕的機率」。

雖然陳艾琳已有心理準備，但期待孩子的她還是忍不住難過大哭「但我還是好捨不得好捨不得，我們甚至連名字都想好了」，陳艾琳今早清醒後，老公和婆婆都貼心問她是否就不要再生了，擔心陳艾琳身體無法承受，不過陳艾琳仍希望女兒成長路上有個伴，同時，她也表示自己再幾天休養後，便能回到工作崗位，堅強模樣讓人心疼。

(中時新聞網)