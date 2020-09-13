9月15日起於全台門市推出3款期間限定壽司，此為「炙烤起司扇貝」。（黃采薇攝）

9月15日起於全台門市推出期間限定壽司，此為「特製醃漬鮪魚」。（黃采薇攝）

日系連鎖迴轉壽司「藏壽司」近期股票掛牌上市，成為熱門焦點，自8月起連開2間新店舖，為台北信義ATT店與台南Focus店，總店數亦來到29家，近期藏壽司公告取得北捷松山線中山站商場的使用權資產，租賃面積達300多坪，應是松山線5號出口捷運共構的商場，預告將有新店面插旗中山南西商圈，據悉藏壽司於台灣展店目標是開50家店鋪。

此外，藏壽司推出限定款壽司的速度極快，秋蟹為時令美食，即日起至9月17日，推出「松葉蟹祭」共8道限定料理，以被譽為「冬季味覺之王」的松葉蟹，有松葉蟹軍艦三重奏、豪華松葉蟹及松葉蟹鱒魚卵手卷。

還有，金目鯛三重奏，分別使用湯引、醃漬、炙烤3種工法料理金目鯛，口感層次分明；焼炙喜知次將其表面以烈火炙燒，一口咬下滿嘴香氣；以及蟹爪茶碗蒸，還有消費者喜愛的炙烤玫瑰岩鹽大生鮮蝦、金桔醃漬生鮭魚。自9月15日起，同步於全台門市推出3款期間限定，包含「蟹肉棒鮮蝦手卷」、「特製醃漬鮪魚」、「炙烤起司扇貝」。

(中時 )