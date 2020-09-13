中國及加拿大緊張關係持續升溫，中國駐加拿大大使叢培武表示，中加關係因孟晚舟事件陷入嚴重困難，是目前兩國關係的癥結。

綜合港媒報導，叢培武指出，愈來愈多事實印證，事件是美國為打壓中國高科技企業和華為而製造的嚴重政治事件，這做法是野蠻的霸凌行徑，加方不幸被美國利用成為幫兇。他促請加方盡快糾正錯誤，讓孟晚舟平安回國，為兩國關係重回正軌創造條件。

他又說，美國一些政客不斷惡意詆毀中國政治制度，在涉港和涉疆等問題說三道四，對中國內政橫加干涉。

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