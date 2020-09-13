緊張關係續升溫 陸駐加大使促讓孟晚舟平安回國 15:432020/09/13 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國及加拿大緊張關係持續升溫，中國駐加拿大大使叢培武表示，中加關係因孟晚舟事件陷入嚴重困難，是目前兩國關係的癥結。 綜合港媒報導，叢培武指出，愈來愈多事實印證，事件是美國為打壓中國高科技企業和華為而製造的嚴重政治事件，這做法是野蠻的霸凌行徑，加方不幸被美國利用成為幫兇。他促請加方盡快糾正錯誤，讓孟晚舟平安回國，為兩國關係重回正軌創造條件。 他又說，美國一些政客不斷惡意詆毀中國政治制度，在涉港和涉疆等問題說三道四，對中國內政橫加干涉。 (工商 ) #孟晚舟 #中國 #加拿大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 緊張關係續升溫 陸駐加大使促讓孟晚舟平安回國 15:432020/09/13 財經 產經解析－內需推動復甦 財政政策將擴大 04:102020/09/13 全球財經 陳人壽專欄－指數高檔盤整 傳產接棒輪動 04:102020/09/13 財經要聞 遠親近鄰 呂拋一個中華 雙兩岸關係 04:102020/09/13 政治要聞 台北玫瑰園尋繆思 走進張愛玲的文學世界 04:102020/09/13 《旺來報》 陸印兩軍距離 不到500公尺 04:102020/09/12 兩岸要聞 中美南海對峙 蓬佩奧拉攏東南亞 封殺24家陸企 04:102020/09/12 全球財經 中國新視野－英超狠甩陸市場 企業寡占藏隱憂 04:102020/09/12 全球財經 民進黨兵推營 蔡英文：年輕人要多關心兩岸與國際情勢 17:012020/09/13 政治 倫敦金融城稱歡迎持BNO港人 陸駐英使館：要認清現實 10:512020/09/12 兩岸 財經熱門新聞 外國白領人才 為什麼正在離開新加坡？ - 財經 月扛5千萬自己跳下海 菜鳥營業員1年後下場曝光 - 財經 大陸發展「晶片原子彈」 專家曝台積電5年後結局 - 財經 華為高層喊「鴻蒙2.0」戰勝谷歌？ 老三去年才死在高牆下 - 財經 區間測速標準出爐 明年1月1日上路 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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